Maajussi-Ann on asunut Islannissa sinkkuna 20 vuotta – nyt hän on valmis saamaan "lottovoiton" elämäänsä: "Mieti sitä, jos yhtäkkiä löytäisi jonkun"

Islannissa vuosikaudet asunut suomanruotsalainen maajussi-Ann on yksi maajusseista Suomen rajojen ulkopuolella, jotka etsivät rakasta rinnalleen Maajussille morsian maailmalla --ohjelmassa. 63-vuotias on viihtynyt pitkään sinkkuna, mutta nyt hän on valmis antautumaan jälleen rakkaudelle.