1. Valkovenäjän mielenosoitukset

Valko-Venäjän mielenosoitukset ovat jatkuneet jo neljän kuukauden ajan. Maassa on järjestetty mielenosoituksia elokuisista presidentinvaaleista lähtien. Presidentti Aljaksandr Lukashenka ei ole kuitenkaan luopunut vallasta.

– Lopputulos ei ole se, mitä olemme toivoneet eli että diktaattori olisi joutunut luopumaan vallasta, mutta mielestäni se luo sellaista hyvää toivoa siitä, että demokratian mieliala on voimissaan. Toivon, että Itä-Euroopassa tämä trendi tulee jatkumaan ja demokratia tulee voittamaan, Aittokoski kommentoi.

Oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja on todennut, että mielenosoitukset jatkuvat "voittoon asti".

– Ikävä kääntöpuoli on se, että väkivallalla voidaan pitää diktatuuri pystyssä.

2. Koronapandemia

Makkosen mukaan globaali pandemia on osoittanut muun muassa maailman kykyä muuntautua pakon edessä.

– Korona on vaikuttanut koko maailmaan ja luultavasti jokaiseen ihmiseen ja yhteiskuntajärjestelmään. Se ei ole missään nimessä suosikkiuutiseni, mutta se on niin merkittävä uutinen, että haluan nostaa esiin sen muutoksen, johon se on pakottanut meidät.