Kommentti: Venäjä repii koronan riepottelemaa maailmaa kohti menneitä vuosisatoja – onko missään enää mitään järkeä?

Olin täysin varma, että itäisen naapurimaamme johto ei olisi niin hullu eikä niin tyhmä, että se aloittaisi sodan Euroopassa vuonna 2022. Vaikka Venäjä irrotti Krimin niemimaan Ukrainasta ja liitti sen itseensä vuonna 2014 ja tilanne Ukrainan itäosissa on ollut jännittynyt siitä lähtien, uskoni järkiratkaisuun oli vankkumaton.

Onko Putin järjissään?

Venäjän hyökkäyssota on jatkunut pian tasan kaksi kuukautta ja optimismia järkiratkaisun kannalta löytyy vieläkin, mutta on tapahtunut paljon asioita, jotka ovat tuoneet optimismin sekaan paljon ristiriitaisia tunteita.

Uutistulva. Kriisialueelta tulee video- ja kuvamateriaalia, jonka aitous on lähtökohtaisesti joka ainoa kerta kyseenalaistettava. Nykymaailmassa lavastetun materiaalin tekeminen ei ole mahdotonta ja tämä epävarmuus tilanteessa, jossa uutis- ja medialähteisiin uskoo voivansa luottaa, kyynistää.

Karismaattisena hahmona Zelenskyi on voittanut yleisen mielipiteen puolelleen. Putin taas on tehnyt liki täysin päinvastoin, mutta vain länsimaisen yleisön silmissä. Omassa kontekstissaan hän on toki täysin järjissään.