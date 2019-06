Maailmanpelastuskoneiden rakentamista ja hävikkiruoasta koottu piknik – muun muassa näin vietettiin Helsinki-päivää

– Työpaja on toteutettu yhteistyössä Helsinki Design Weekin kanssa. Maailmanparannuskoneet -sai alkunsa viime vuonna, kun Aalto-yliopisto pyysi Suomu ry:tä osallistumaan Milanon maailmannäyttelyyn. Koneita rakennettiin viidellä eri paikkakunnalla, joista osa päätyi Milanoon asti, Lehtonen taustoittaa.

– Aika paljon on tehty roskia kerääviä ja ilmaa puhdistavia robotteja. Lisäksi on valmistunut esimerkiksi pahoja ajatuksia poistavia hattuja. Lapset eivät halua, että ihmiset ovat toisilleen ilkeitä tai rasisteja. Siellä on hirveästi empatiaa ja huolta tulevaisuudesta, Lehtonen kertoo.