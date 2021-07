Maailmanlaajuisessa tutkimuksessa löydettiin yhdeksän vakavalle koronalle altistavaa geeniä – tutkimushanke lähti Suomesta

Tulokset on julkaistu arvostetussa Nature-tiedelehdessä. Julkaisussa on mukana yli 3 300 tutkijaa 25 maasta. Covid-19 Host Genomics Initiative -niminen tutkimusprojekti käynnistettiin Helsingin yliopiston tutkijoiden Andrea Gannan ja Mark Dalyn aloitteesta.

THL ja STM: Koronatartuntojen määrä kaksinkertaistui kisaturismin vuoksi

Uusia raportoituja tartuntoja tasan 300

Suomessa on raportoitu 300 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 374 tartuntaa, mikä on 1 064 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 97 349.