Maailma näyttää vaaralliselta vain kotisohvalta, muistuttaa kaikissa maailman maissa käynyt Anna-Katri – ystävällisyys Lähi-idän maissa yllätti eniten

Räihä on vieraillut nyt kaikilla seitsemällä mantereella ja yhteensä 197 maassa. Maailmassa on vain 30 naista, jotka ovat käyneet kaikissa maissa.

"Saari uinuu täysin erillään"

Jemenille kuuluva Socotran saari on jäänyt Räihän mieleen erikoisena ja mielenkiintoisena paikkana, joka on eristyksissä muusta maailmasta.

– Saari uinuu täysin erillään emomaasta. Siellä on aivan mielettömät maisemat, jotka on kuin toiselta planeetalta. Saarella on lohikäärmeenveripuita ja valtavia valkoisia hiekkarantoja, sekä turkoosia merta.