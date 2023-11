Maahanmuuttovirasto: Vastaanottokeskusten tilanne on hallinnassa

Turvallisuussyistä hän ei kommentoi, mihin vastaanottokeskuksiin itärajan yli tulleita turvapaikanhakijoita on sijoitettu tai minkälainen vastaanottokeskusten kokonaiskapasiteetti tällä hetkellä on.

Elina Nurmen mukaan suurin osa viikonlopun aikana saapuneista turvapaikanhakijoista on Syyrian ja Somalian kansalaisia. Pääosa heistä on nuoria miehiä, mutta viime päivinä maahan on tullut myös naisia ja lapsia.