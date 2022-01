Luvassa todellista pelaajien juhlaa – tässä alkuvuoden kovimmat pelijulkaisut

Pokemon Legends: Arceus

Pokemon Legends: Arceus vie kaikkien tunteman sarjan uuteen suuntaan. Kenties The Legend of Zelda -sarjan elävöittäneen Breath of the Wildin inspiroimana hirviöitä keräillään tällä kertaa tavanomaista avoimemmassa maailmassa. Myös itse pokemonien keräily että taistelujärjestelmä laitetaan Switch-konsolille yksinoikeudella saapuvassa pelissä osittain uuteen uskoon.