Bugeistaan parjatun kohupelin megaremontti: Tämä kaikki muuttui uusille konsoleille saapuneessa Cyberpunk 2077:ssä

Näistä tärkeimmät ovat pitkälti julkaisijan määrittelemän Living City -kategorian alla. Pelikehittäjien mukaan parannuksia on tehty esimerkiksi julkaisun aikaan lytättyyn vihollisten tekoälyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tulitaistelun tuoksinnassa viholliset yrittävät päihittää pelaajan aiempaa useammilla keinoilla.

Myös esimerkiksi väkijoukkojen käytökseen on panostettu. Peliä mainostettiin aikoinaan "elävästä kaupungistaan", mutta todellisuudessa lähes kaikki Night Cityä asuttavat tehtävien ulkopuoliset NPC:t käyttäytyivät täysin samalla tavalla. Jatkossa näin ei ole, vaan väkijoukko saattaa esimerkiksi käydä aseen kera kaupungilla heiluvaan pelaajaan käsiksi.

Mittavia parannuksia saivat lisäksi lähes kaikki pelin ajoneuvot, joiden ajaminen on jatkossa huomattavasti aiempaa kivuttomampi kokemus. Näiden muutosten ohella pelin pienempiä askareita jakavien Fixer-hahmojen kanssa työskentely on jatkossa sidottu pelihahmo V:n maineeseen, joten jatkossa myös sivutehtävien hoitamisessa on enemmän järkeä pelaajan kannalta.