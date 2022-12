Kuka on korvausvastuussa, jos jalkakäytävällä liukastuu? – "Liikkumisen pitää olla turvallista säästä riippumatta"

Tontinomistajan vastuulla on huolehtia piha-alueen ja talon edustalla kulkevan jalkakäytävän talvikunnossapidosta, muistuttaa Pohjola Vakuutus tiedotteessaan . Jos henkilön kaatuminen johtuu talvikunnossapidon laiminlyönnistä, mahdollisten liukastumisten korvausvastuussa ei katsota, kuka liukastuja on.

– Säällä on merkittävä vaikutus liukastumisriskiin etenkin silloin, kun liukastuneita on saman päivän aikana paljon. Tyypillisimpiä säätilanteita tällaisille päiville ovat sade ja lähellä nollaa oleva lämpötila, väitöskirjatyön tehnyt Ilmatieteen laitoksen tutkija Marjo Hippi sanoo Ilmatieteenlaitoksen tiedotteessa .

Vuoden 2022 maaliskuussa nähtiin suurin kaatumistapahtumien tilastopiikki kuluneen viiden vuoden sisään, kun Pohjola Vakuutukselle tehtiin lähes 4 000 kaatumisiin liittyvää vahinkoilmoitusta. Yleisimmin tapaturmat sattuvat kotona, lenkkipolulla tai jalkakäytävällä. Myös vakuutusyhtiö Fennia on kertonut, että maaliskuussa 2022 sattui eniten kävelijöille sattuneita työmatkatapaturmia . Työmatkatapaturmista valtaosa on liukastumisia ja kompastumisia.

– Lämpötilojen sahatessa edestakaisin on suositeltavaa käyttää esimerkiksi nastakenkiä .

Kuka on korvausvastuussa, kun joku liukastuu?

Suomen lainsäädännön mukaan tontin omistaja on se, jonka vastuulla on huolehtia piha-alueesta, pihalle johtavan reitin sekä talon edustalla kulkevan jalkakäytävän talvikunnossapidosta. Kunta vastaa sitten kadun eli ajoväylien kunnossapidosta.

– Mikäli pihan tai jalkakäytävän talvikunnossapito on laiminlyöty, ja jalankulkija loukkaantuisi liukastumisen seurauksena, olisi korvausvastuullinen se taho, joka on vastuussa talvikunnossapidosta. Useimmissa tapauksissa se on taloyhtiö tai omakotitalon ollessa kyseessä, kiinteistön omistaja, Kujala selventää.