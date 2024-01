Vastaamo-jutussa iso paljastus: KRP jäljitti "jäljittämättömänä" pidettyä kryptovaluuttaa

Aluesyyttäjä Pasi Vainio paljasti, että KRP on selvittänyt Vastaamon kiristäjän virtuaalivaluuttasiirtoja ja kykenee osoittamaan, että kiristäjälle lähetettyjä lunnasrahoja päätyi Julius Aleksanteri Kivimäen henkilökohtaiselle pankkitilille.

Syyttäjä kuvaili lisätutkintaa merkittäväksi näytöksi Julius Aleksanteri Kivimäkeä vastaan. Syyttäjien mukaan tämä on taas yksi uusi todiste siitä, että lukuisista rikoksista syytetty Kivimäki todella on Vastaamon kiristäjä.

Kivimäen puolustus on luonnollisesti eri mieltä. KRP:n raportin sisältö on kiistetty jyrkästi. Rahojen liikkeitä ei puolustuksen mukaan ole pystytty selvittämään poliisin väittämällä tavalla. Kivimäki on ylipäätään kiistänyt kaikki rikossyytteet.