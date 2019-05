Ilmestyikö ihoon punainen näppy ja siihen kauhea kutitus? Nämä pistävät ja purevat hyönteiset ovat heränneet ja nyt liikkeellä!

– Lutikat voivat olla isokin ongelma ja riesa, vaikka se on harvinaista. Niiden itse löytäminen on todella vaikeaa, sängystä voi etsiä lutikan ulosteita jos epäilee, että niitä on. Ne ovat ihan pieniä mustia pisteitä. Mutta niiden etsiminen on vaikeaa ja sitä varten on erikoistuneita tuholaistorjuntayrityksiä. Lutikkaongelma saattaa pitkittyä ja usein sen selättämiseen tarvitaan tuholaistorjunnan apua.