Lumipommi on tussahtamassa Venäjän puolella: "Matalapaine on ottanut itäisemmän reitin"

Torstaiksi ja perjantaiksi povattu lumipommi on jäämässä nyt enimmäkseen Suomen ulkopuolelle.

– Eilisestä ennuste on muuttunut hieman, eli matalapaine on ottanut itäisemmän reitin. Lumipommi on jäämässä pääasiassa Venäjälle, kertoo MTV:n meteorologi Miina Manninen.