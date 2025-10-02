SM-liigassa alkukaudella hyvin ailahtelevasti esiintynyt ja sen myötä kritiikkiä saanut Lukko näytti parempaa puoltaan torstaina Raumalla, kun se kaatoi KooKoon 3–1.
Lukon otteet nousivat esiin muun muassa Liigaviikko-ohjelmassa, jossa MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi antoi palautetta raumalaisjoukkueen tekemisistä.
– Lukko on epätasapainossa tällä hetkellä. Heittelyt ovat niin isoja, Kivi totesi.
Lukko pisti tänään ryhtinsä ojennukseen Rauman Kivikylän Areenalla. Se vei KooKoota vastaan laukaukset nimiinsä hurjin lukemin 71–35. Ne tärkeimmät, eli maalit menivät Lukolle 3–1.
Illan taiston kaikki osumat syntyivät päätöserässä. Kotijoukkue karkasi johtoon ajassa 41.03, kun Antoine Morandin heitto kimposi KooKoo-hyökkääjä Veeti Miettisen kautta vieraiden maaliin.
Lisää tuli ajassa 50.16, kun Aarne Intonen lapioi kiekon KooKoo-vahdin Juha Jatkolan tuntumasta pömpeliin.
KooKoo kavensi Vilmos Gallon riistomaalilla (aika 55.55). Tänään kaukaloihin palannut Antti Saarela iski kuitenkin vielä kertaalleen (57.40).
Video Saarelan osumasta näkyy jutun yläreunasta.
Lukko nousi voittonsa myötä sarjassa kuudenneksi. KooKoo tipahti puolestaan sijalle kahdeksan.
Liiga jatkuu perjantaina, kun ohjelmassa on kuusi ottelua. Kierroksen omanlaisena herkkupalana toimii Ilveksen ja Kärppien Hockey Night -mittelö, joka on nähtävissä MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta. Kyseinen taisto alkaa tuntia myöhemmin kuin muut pelit eli kello 19.30.