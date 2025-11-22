Jukurien päävalmentaja Jarno Pikkarainen murjaisi Ässät-luotsi Jarno Pikkaraiselle lehdistötilaisuuden päätteeksi karskia huumoria.

Jukurit johti perjantaina jääkiekon SM-liigan kärkijoukkue Ässiä toisessa erässä jo 2–0. Mikkeliläiset menettivät kuitenkin johtonsa ja taipuivat kotonaan lopulta 2–3-jatkoaikatappioon.

Ässien päävalmentaja Jarno Pikkarainen kehui Jukureita ja Jonne Virtasta ja sanoi porilaisten joutuneen "äärettömän koville". Ässät-luotsi näki Jukurien pelaamisessa elementtejä Virtasen uraan vaikuttaneiden Pekka Virran ja Risto Dufvan jääkiekosta.

Virtanen kehaisi puolestaan Ässien pelin olevan "erittäin hyvässä jiirissä" ja asettavan kovan haasteen. Jukurit-käskijä oli tyytyväinen muun muassa kiekolla vaihtamiseen.

– Pystyimme vastaamaan kaksi erää tosi hyvin. Hävisimme varmaan kärsivällisyyteen ja 60 minuutin löytämiseen, Virtanen tuumi.

Hän koki joukkojensa jääneen passiivisiksi varsinkin omassa päässä. Sarjassa nyt kuudentena olevan Jukurien vahvuuksiin kuuluneita luistelua, tilan ja ajan ottamista pois ja kamppailurohkeutta uupui Virtasen näkemyksen mukaan etenkin kolmannessa erässä.

Tulos ja Ässien tekemät maalit harmittivat häntä.

– Nehän olivat ihan ala-astemaaleja. Ensimmäinen aloituksesta, suoraan kolme–ykkönen omiin. Sitten yksi merkkausvirhe. Osalle meillä vähemmän puhetta ja enemmän tekoja.