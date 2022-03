Ärhäkkä tehohetki pelasti Lukon – hallitseva mestari välttämässä tylyn kohtalon

Voiton myötä Lukko vahvisti asemiaan tiukassa pudotuspelitaistelussa. Hallitseva mestari on välttämässä tylyn kohtalon ja sen kausi on jatkumassa ratkaisupelien puolella. Lukko on tällä hetkellä sarjassa seitsemäntenä. Sen piste per peli -keskiarvo on 1,6, kun taas viivan alapuolella olevan KalPan lukema on 1,5.