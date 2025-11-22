Paljonko nousee penkistä, Veli-Matti Savinainen?
TPS:ää nykyisin edustava 39-vuotias hyökkääjä sai vastattavakseen klassikkokysymyksen MTV Urheilun selostaja Jani Alkion pitämässä revolverihaastattelussa.
– No jos nyt mentäisiin, niin varmaan 115, Veli-Matti Savinainen vastasi penkkipunnerrustuloksekseen.
Vaikkei tulos mitään voimailijoiden tai kehonrakentajien eliittilukemia ole, voimaa Savinaisella löytyy kelpo lailla. Maailmanmestaria ja kuusinkertaista SM-kultamitalistia ei esimerkiksi hänen ekspertiisiinsä kuuluvissa maalinedusröyhimisissä kovin usein hopealle jätetä.
Savinainen kohtasi kirjavan joukon muitakin tavallisesta poikkeavia kysymyksiä. Kuten:
– Kenellä on törkein maila teidän kopissanne ja miksi se on Ruben Rafkin?
Vastauksessaan pelimies löi lisää vettä myllyyn.
Lue myös: Nyt kuumeni kunnolla! Nyrkit heiluivat SM-liigassa
Entä muisteleeko entinen Tapparan pelaaja nykyisen TPS-joukkuekaverinsa Leevi Teissalan kanssa pahalla viime kaudella käytyä tappelua?