Lukko pahasti siipirikkoisen takaisin liigakaukaloon – hätiin junioreita ja kaksi lainapelaajaa

– Meillä on suurin osa pelaajista terveinä. Tällä hetkellä käytettävissä on kuusi puolustajaa ja seitsemän hyökkääjä, joilla on liigakokemusta. Lisäksi meillä on A-junioreita korvaamassa poissaoloja, Kunnas sanoi MTV Urheilulle.