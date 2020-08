Valko-Venäjällä äänestetään presidentinvaaleissa levottomissa tunnelmissa – presidentti Lukashenkan haastajien tukijoita pidätetty vaalien alla

Vaalien alla on järjestetty Valko-Venäjän oloissa harvinaisia protesteja Lukashenkon hallintoa vastaan. Tärkeimpiä opposition edustajia estettiin asettumasta ehdolle muun muassa vangitsemalla heitä rikoksesta epäiltynä.

Ainoa jäljelle jäänyt ehdokas Svetlana Tihanovskaja on kuitenkin kerännyt kampanjatilaisuuksiinsa valtavia yleisömääriä. Pitkään jatkuneiden talousvaikeuksien lisäksi Lukashenkon suosiota on nakertanut koronavirusepidemia, jonka vaarallisuutta presidentti on toistuvasti vähätellyt.