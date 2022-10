Lukashenkaa pakeneva toimittaja MTV Uutisille: "Valko-Venäjä on jo mukana sodassa – kutsuntalappuja tulee koteihin"

Valkovenäläinen Hanna Liubakova ei ole pystynyt astumaan kotimaansa kamaralle kahteen vuoteen. Syy tähän on poliittinen vaino, joka pakotti hänet pakenemaan Valko-Venäjältä vuonna 2020.

Toimittaja ja aktivisti Liubakova on Valko-Venäjän etsintäkuuluttama. Hän ei voi paljastaa nykyistä sijaintiaan oman turvallisuutensa vuoksi.

Liubakova ei ole kuitenkaan hiljentynyt, kun Ukrainassa alkoi Venäjän laajamittainen hyökkäyssota. Hän on ollut twitterissä sodan ajan, ja raportoi aktiivisesti kotimaansa asioista ulkomailta käsin.

Liubakovan mukaan Valko-Venäjällä on vallinnut Ukrainan sodan aikana pelko ja epävarmuus. Tavallisten ihmisten keskuudessa epävakaan sisäpoliittisen vastustuksen rinnalle on noussut sodan vastustaminen ja Ukrainan tukeminen.

– Ihmiset ovat jännittyneitä, pelko on lisääntynyt. Pelko liittyy niin vastarinnan kasvuun kuin mahdollisesti tulevaisuudessa häämöttävään liikekannallepanoon.

Liubakovan mukaan Lukashenka on vakuuttanut kansalaisille, ettei liikekannallepanoa ole tulossa. Todellisuus on kuitenkin toinen.

– Siitä huolimatta ihmiset ovat saaneet koteihinsa kutsuntalappuja, joiden mukaan on ilmaannuttava sotilaskeskuksiin paikalle.

"Valko-Venäjä on jo tempaistu mukaan sotaan"

– Valko-Venäjä on itseasiassa jo tempaistu mukaan sotaan. Tätä ei välttämättä edes ymmärettä, koska Aljaksandr Lukashenka ei puhu tästä avoimesti kovin usein mutta alueiden luovuttaminen, jotta toinen maa voisi hyökätä kolmanteen maahan, on jo sinällään aggressiota.

Valko-Venäjän presidentti on ollut Venäjän presidentti Vladimir Putinin vahva liittolainen koko Ukrainan sodan ajan. On väitetty, että osa Ukrainaan kohdistuneista hyökkäyksistä on lähtenyt liikkeelle Valko-Venäjältä.