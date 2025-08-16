Lukas Hradeckylle voitokas sarjadebyytti Monacossa – yksi mahdottomuus matkassa

Huuhkajien ykkösvahti Lukas Hradecky debytoi lauantaina Ranskan Ligue 1:ssä, kun hänen edustamansa AS Monaco kohtasi kotiottelussa Le Havren. Peliä selkeästi hallinnut AS Monaco otti 3–1-voiton.
Viime viikolla saksalaisesta Bayer Leverkusenista Monacoon vaihtanut Hradecky aloitti isäntien maalilla lauantain mittelössä. Monaco siirtyi ottelun avausjaksolla (32. minuutti) johtoon, kun pallo kimposi Gautier Llorisin kautta Le Havren verkkoon.
Englannin maajoukkueesta tuttu Eric Dier kasvatti isäntien johtoa 61. minuutilla. Sen jälkeen vieraat pääsivät yllättämään Hradeckyn, joka joutui mahdottoman eteen.
Vieraiden vaihtomies Rassoul Ndiaye painoi pallon upealla laukauksella takanurkkaan – ohi heittäytyneen Hradeckyn.
AS Monacon laitahyökkääjä Maghnes Akilouche kaunisteli vielä 74. minuutilla loppulukemia, mitkä merkattiin isäntien hyväksi 3–1.
Hradecky torjui ottelussa kolme kertaa.