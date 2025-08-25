Lukas Hradecky: ensimmäinen tappio

Julkaistu 25.08.2025 06:47

MTV URHEILU – STT

Ranskan jalkapalloliigassa suomalaismaalivahti Lukas Hradeckyn edustama AS Monaco hävisi sunnuntai-iltana Lillelle lukemin 0–1.

Ottelu oli Monacolle toinen tällä kaudella. Huuhkaja-vahti Hradeckyn debyytti Ranskan liigassa oli päättynyt iloisissa merkeissä noin viikko sitten, kun AS Monaco voitti Le Havren maalein 3–1.

Suomalaisveskari siirtyi saksalaisseura Leverkusenista Monacoon, kun Leverkusen osti Mark Flekkenin englantilaisesta Brentfordista.

Hradecky kohtaa uuden joukkueensa kanssa seuraavaksi Strasbourgin. Ottelu pelataan sunnuntaina.

