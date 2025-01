Lukas Hradeckylle karu kohtalo Mestarien liigassa – Antti Niemi: "En oikein tiedä…"

Huuhkajien tähti ja Bayer Leverkusenin ykkösvahti Lukas Hradecky istuu penkillä, kun Leverkusen kohtaa Mestarien liigan huippuottelussa Atletico Madridin.

Leverkusenin aloittavana maalivahtina toimii tshekkiläinen Matej Kovar, joka on lähtökohtaisesti joukkueensa kakkosvahti.

Hradeckyn penkitys nostettiin esiin MTV Urheilun Mestarien liigan studiossa.

– Mä en oikein tiedä… asiantuntija Antti Niemi kommentoi ratkaisua.

– ”Luke” (Hradecky) on ollut vuosikaudet joukkueensa kapteeni ja kantava voima. Ehkä tässä kuitenkin taka-ajatuksena on se, että Kovar on todistanut pystyvänsä pelaamaan näitä pelejä. Hän on paljon nuorempi kuin Luke, joka on 35. Toki, hän (Hradecky) on hyvässä kunnossa ja hän pystyy pelaamaan ainakin vielä muutaman vuoden ajan huipputasolla. Varmaan tässä on ideana se, että heillä on hyvä toinen maalivahti, jolla on enemmän pelivuosia edessä. Hänelle hankitaan nyt arvokasta kokemusta ja ajetaan ikään kuin sisään, Niemi jatkaa.

Niemi uskoo, että Hradecky on harmissaan penkityspäätöksestä.

– Nämä ovat niitä pelejä, joita me kaikki olisimme halunneet pelata, Niemi totesi, viitaten studiossa mukana olleisiin muihin entisiin futaajiin Petri Pasaseen ja Mika Väyryseen.

