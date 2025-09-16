Jalkapallomaalivahti Lukas Hradecky nauttii olostaan uudessa kotikaupungissaan Monacossa, joskin miesten maajoukkueen kapteeni on toistaiseksi koditon.

– Kämppää ei ole vielä alla. 1. lokakuuta muutamme. Hotelleissa olemme pomppineet, mutta alkupalapeli on aina tämmöistä, hän kertoo STT:lle.

Jonkinlaisesta elämänmuutoksesta on kyse, sillä Hradecky pelasi Saksan kentillä kymmenen vuotta, kunnes siirtyi kesällä Ranskan liigaan. Hän oli muutaman kauden kapteeni Bayer Leverkusenissa, jossa olisi tälle kaudelle ollut tarjolla vain "sparraajan rooli".

– (Tein päätöksen) urheilu edellä. Halusin pelata ja saada reilun sauman, että peliaika olisi itsestä kiinni. Leverkusenissa (Mark) Flekken olisi aloittanut.

Hradecky vakuuttaa, että AS Monaco oli ainoa konkreettinen vaihtoehto, vaikka huhuja liikkui ja puhelinsoittoja tuli.

– Hyvin päättyi kaikki. Pelejä tulee, ja sitä luvattiin.

Lyhyen alkukauden aikana on jo ehtinyt huomaamaan, mitä eroja Ranskan ja Saksan miesten pääsarjojen välillä on.

– Peli on vähän enemmän dynaamista päästä päähän. Saksassa on enemmän taktiikkaa ja täällä villimpää, mutta yksilöt loistavat. Ei ihme, että tulee niin paljon nuoria lahjakkuuksia täältä.

"Meni useampi olut"

Suomalainen aloitti Monacon kolme ensimmäistä sarjaottelua, joista viimeisimmässä hän loukkasi polveaan. Oli onni, että sisäside repesi vain osittain.

– Paluuseen on kahdeksan viikon tähtäin. Siinä olisi voinut käydä pahemminkin.

35 vuoden iässä ei yleensä toivuta loukkaantumisista samaan tahtiin kuin joukkueen nuorimmat. Vaikka kuntouttaminen ei ole Hradeckyn mielipuuhaa, hän on valmis paiskimaan hommia.

– Voi olla, että tulen kuntoon nopeamminkin kuin joku nuorempi. En sanoisi, että minulla on kolmevitosen kroppa – vähän nuorempana pidän itseäni.

Hradecky kokee, että pelasi hyvin ennen loukkaantumistaan. Monaco voitti kahdesti ja hävisi kerran suomalaismaalivahtinsa kanssa.

– Toivon, että pääsen jatkamaan. Kymmenkunta peliä joutuu nyt katsomaan sivusta, ja on valmentajasta kiinni, mitä päättää.

Vamma esti Huuhkajien ykköstorjujan pelaamisen myös erittäin tärkeässä MM-karsintaottelussa Puolaa vastaan toissa sunnuntaina. Suomi jäi vaille mahdollisuuksia ja hävisi maalein 1–3.

Se ei kuitenkaan estänyt Hradeckya eläytymästä kentän tapahtumiin.

– Jännitti enemmän kuin ikinä, jos olisi itse mennyt kentälle. Meni useampi olut matsin aikana. Oli rankkaa tietyllä tavalla katsoa. Emme pystyneet haastamaan haluamallamme tavalla.

Hradecky on tullut tunnetuksi rennosta olutsuhteestaan. Viinimaa Ranska ympäröi Monacoa, jossa suomalainen aikoo jatkaa "rakastamallaan juomalla".

– On tarpeeksi oluenjuojia varsinkin tässä seurassa. Ei ole ruvettu aivopesemään.