Jalkapallon Ranskan liigassa pelaava Monaco antoi torstaina potkut päävalmentaja Adi Hütterille, uutistoimisto AFP kertoi lähteisiinsä nojaten. Itävaltalaisluotsin kanssa poistuvat myös apuvalmentajat Christian Peintinger ja Klaus Schmidt.
Yli kaksi vuotta joukkuetta valmentanut kolmikko kertoi pelaajille lähdöstään torstaina harjoituksien jälkeen.
Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen maalivahti Lukas Hradecky siirtyi Monacoon täksi kaudeksi, mutta konkaritorjuja on ollut pitkään sivussa tositoimista loukkaantumisen takia.
Monaco on viidentenä Ranskan liigassa. Joukkue on voittanut neljä ottelua, pelannut yhden tasan ja hävinnyt kaksi. Mestarien liigassa Monaco hävisi Club Brüggelle ja puristi 2–2-tasapelin Manchester Cityltä.
AFP:n lähteiden mukaan belgialainen Sebastien Pocognoli korvaa 55-vuotiaan Hütterin, mutta Monaco havitteli tehtävään Borussia Dortmundista tuttua Edin Terziciä.