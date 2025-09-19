AS Monacon matka eilen torstaina Belgiassa pelattuun Mestarien liiga -otteluun Club Brüggeä vastaan sujui kaikkea muuta kuin suunnitellusti.
Muun muassa Aftonbladet kertoo, että Monaco pääsi lentämään Belgiaan vasta pelipäivänä. Alun perin matkaan oli määrä lähteä jo päivää aiemmin, mutta joukkueen lentokone ei ilmastoinnin hajoamisen vuoksi lähtenyt keskiviikkona liikkeelle Nizzan lentokentältä.
Sosiaalisessa mediassa on jaettu videoita, joIssa suuri joukko pelaajia on riisunut koneen sisällä paidat päältään, osa on alushoususillaan. Jotkut viilensivät oloaan lehtiä heiluttamalla. Hiki virtasi.
Kone ehti rullata kiitoradalle, mutta lopulta lento peruttiin, ja vähissä vaatteissa matkustamosta poistuneet pelaajat pääsivät viilentämään oloaan ulkoilmaan.
Matkaan päästiin päivää myöhemmin, ja AS Monaco hävisi kauden avausottelunsa Mestarien liigassa tylysti 1–4.
Seuraan kesällä siirtynyt Lukas Hradecky on tällä hetkellä sivussa joukkueen pelaavasta kokoonpanosta loukattuaan polvensa elokuun lopussa. Tiettävästi Hradecky on poissa tositoimista kahden kuukauden ajan.
