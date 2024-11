Suomen tähtivahti Lukas Hradecky aloittaa Bayer Leverkusenin penkiltä, kun Saksan hallitseva mestari isännöi RB Salzburgia tiistai-illan Mestarien liigan ottelussa.

Hradecky, 35, pelasi täydet minuutit lauantain 5–2-voitossa FC Heidenheimiä vastaan. Tänään Leverkusenin päävalmentaja Xabi Alonso on kuitenkin nimennyt tshekkiläisvahti Matej Kovarin avaukseen toista kertaa tämän kauden Mestarien liigassa.

Hradecky on pitänyt tällä kaudella vain yhden nollapelin Saksan Bundesliigassa. Mestarien liigassa hän on kuitenkin nollannut sekä Feyenoordin että AC Milanin.

Leverkusen on puolestaan voittanut edellisestä seitsemästä pelistään vain kaksi. Joukkue on Mestarien liigan sarjataulukossa 15. sijalla ennen tiistai-illan otteluita. Bundesliigassa joukkue on neljäntenä.