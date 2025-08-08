Lukas Hradeckyn huippusiirrolle sinetti – suomalaistähti lyötiin heti avauskokoonpanoon

Suomalaisvahti Lukas Hradeckyn siirto ranskalaisseura AS Monacoon varmistui perjantaina. Hradecky lyötiin välittömästi avaukseen joukkueen harjoitusottelussa.
AS Monaco vahvisti Hradeckyn siirron perjantai-iltana. Bayer Leverkusenista siirtynyt Hradecky solmi ranskalaisseuran kanssa kaksivuotisen sopimuksen, joka sisältää option yhdestä lisävuodestakin.
Hradecky saa tulikasteensa Monacon tolppien välissä jo heti tänään perjantaina, kun Monaco kohtaa harjoitusottelussa Interin. Monaco kertoi vain 15 minuuttia siirtouutisen jälkeen Hradeckyn aloittavan ottelussa Monacon maalilla.
35-vuotias Hradecky edusti Bayer Leverkusenia seitsemän kauden ajan.