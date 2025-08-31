Huuhkajat sai todella huonoja uutisia huipputärkeän MM-karsintaottelun alla

Monacon Lukas Hradecky loukkaantui ottelussa Strasbourgia vastaan./All Over Press
Julkaistu 29 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Feliks Heikkinen

feliks.heikkinen@mtv.fi

@feliksheikkinen

Monacon Lukas Hradecky joutui tulemaan vaihtoon kesken Strasbourgia vastaan pelatun Ranskan jalkapallon pääsarjaottelun. Suomalaisvahti loukkaantui pilkkutilanteessa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue sai huonoja uutisia, kun Monacoon täksi kaudeksi Leverkusenista siirtynyt ykkösvahti Lukas Hradecky joutui tulemaan vaihtoon kesken ottelun loukkaantumisen takia.

Strasbourg sai pilkun vartti ennen täyttä aikaa, mistä se tasoitti pelin. Hradecky jäi tilanteen jälkeen pitelemään tuskaisena polveaan. Suomalainen käveli kuitenkin itse vaihtopenkille. Hradecky jutteli vielä hetken taustajoukkojen kanssa, kunnes vaihto suoritettiin.

Hradecky on pelannut Ranskan liigassa tällä kaudella neljä ottelua, joista kaksi on päättynyt voittoon. Strasbourg kaatui lopulta 3-2. Voittomaali tuli Hradeckyn ollessa jo vaihdossa.

35-vuotiaalla Hradeckyllä on Suomen maajoukkueen kanssa luvassa ensi viikolla tärkeät pelit, kun Suomi kohtaa ensin harjoitusottelussa Norjan ja sen jälkeen luvassa on MM-karsintojen vierasottelu Puolaa vastaan. Voitto tai tasapeli ottelusta olisi todella kriittinen mahdollisen MM-jatkokarsintapaikan suhteen.

