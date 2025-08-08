Porvoossa ja Loviisassa kuolleiden hylkeiden kuolinsyy ei selvinnyt

Usean kuolleen hylkeen kuolinsyy jää mysteeriksi.
Porvoon ja Loviisan edustalta löytyneiden hylkeiden kuolinsyy jää mysteeriksi, kertoo Porvoon kaupunki tiedotteessa.
Liki kaksikymmentä hyljettä löydettiin heinäkuun lopussa kuolleena Porvoon ja Loviisan rannikolta.
Kuolinsyyn selvittämiseksi yksi hylkeistä lähetettiin tutkittavaksi Ruokavirastolle Ouluun.
Nyt valmistuneissa tutkimustuloksissa hylkeillä ei todettu penikkatautia, eikä erityistä bakteeri-infektiota.
Jo aiemmin tiedotettiin, että tutkimustulos lintuinfluenssan varalta oli negatiivinen.
Valvontaeläinlääkäri Petronella Jansson kertoi MTV Uutisille aiemmin, että hylkeissä ei havaittu ulkoisia merkkejä, jotka voisivat viitata, että niiden kuolema olisi tahallisesti aiheutettu.