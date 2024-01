Love Islandista tuttu Josefiina kertoo podcastissa, miksi suhde Nikoon päättyi: "Itkin koko yön"

– Ei mennyt kauaa, kun kuulin tästä ulkomaailmatyypistä. Ajattelin, että nyt se on ainakin loppuun käsitetly ja ilmeisesti done. Näin piti olla, mutta sitten sain myöhemmin kuulla uudestaan, että he ovatkin puhuneet ja jutelleet, ja se ei ollutkaan done, hän kertoo.