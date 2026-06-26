Love Island Suomi -ohjelman voitosta kilpaili neljä paria. Eetu ja Sanna kertovat, miten heille kävi, kun kamerat sammuivat.

Eetun ja Sannan matka oli kenties Love Island Suomi -ohjelman finalistipareista myrskyisin. Pari pääsi finaaliin, mutta katsojat äänestivät voittajaksi Jennin ja Ilmarin.

Ensimmäisenä päivänä villaan astellut Eetu sai heilastella reilun viikon Peppiinan kanssa, ennen kuin Sanna saapui saarelle ja käänsi Eetun pään välittömästi itseensä. Tämä johti Peppiinan tippumiseen saarelta.

Eetu ja Sanna päättivät finaalijaksossa jatkaa suhdettaan ohjelman jälkeen.

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Nyt Eetu ja Sanna kertoivat yhdessä MTV Uutisten haastattelussa, miten suhde eteni Suomessa.

– Kyllä me olemme yhdessä edelleen. Olemme odottaneet kovasti tätä hetkeä, ettei meidän tarvitse enää salailla suhdettamme, Eetu kertoi onnellisena.

– Asumme vielä eri kodeissa, mutta vietämme todella paljon yhdessä aikaa. Voisi sanoa melkein, että vietän enemmän aikaa Jyväskylässä Eetun luona kuin kotonani. Yhteenmuutto on suunnitelmissa, etäsuhde alkaa jo riittämään, Sanna kertoi.

Love Island Suomi -finaali MTV Katsomossa! Love Island Suomi -ohjelma kuvataan jälleen tulevana syksynä ja