Kuva: Tunnistatko Suomen unohdetun keihässuuruuden? MM-kisoissa uran kovin pala – "Sitä korosti, että Tiina voitti"

Tuula Laaksalo, 70, on unohdettuja suomalaisia keihäslegendoja. Naista ei olla vuosiin julkisuudessa juuri nähty, ja monille nuoremmille tallaajille hän on tuntematon suuruus.

Laaksalo toteaa samaan hengenvetoon vuosien tehneen tehtävänsä ja että nykyisin kisoista on hyviä muistoja.

Olympianelonen

"Toiset kun hyytyivät, minä vasta aloitin"

– Oppi ottamaan pettymyksiä vastaan. Urheilu vain on sellaista, että pitää osata voittaa ja pitää osata häviä. Kyllä siitä oppia on jäänyt – elämän varrella kohtaa vastoinkäymisiä, joiden jälkeen on saatava hoidettua itsensä uudelleen radalle.