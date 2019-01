Loton päävoitto lähestyy vaiettua rajaa – varma keino voittaa: "Loton sääntöjen puitteissa tälle ei ole mitään estettä"

Todennäköisyys voittaa Loton päävoitto on yhden suhde 18,6 miljoonaan. Jos samalla lottokierroksella täyttäisi yli 18 miljoonaa riviä, joilla on jokaisella eri numerosarja, olisi täysosuma taattu.

– Tyypillisesti Lottoa pelataan muutama rivi kerrallaan, motiivina on ennemminkin haaveilu kuin sijoittaminen. Pelaamalla kaikki mahdolliset rivit päävoitto on toki voitettavissa varmasti, kertoo Loton tuotepäällikkö Teemu Saukonoja.

Loton täysosuman etsiminen jatkuu uuden ennätyspotin voimin. Lauantaina 19. tammikuuta Lotossa on tarjolla kaikkien aikojen suurin potti eli 15 miljoonaa euroa. Kyseessä on ennätyspitkä jännityspiina, sillä käynnissä on jo 13:s viikko ilman täysosumaa.