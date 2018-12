Saako joku kaikkien aikojen jouluyllätyksen? – Lotossa arvotaan tänään historian suurin potti

– Näin suuri potti on kertynyt lunastamattomista voitoista kertyneestä lisärahasta. Sääntöjemme mukaan tuota kertynyttä rahaa jaetaan erilaisissa tilaisuuksissa tai pelaajille. Tuota lisärahaa on nyt ennätyspotissa, selittää Veikkauksen tiedottaja Tero Talaslahti.

Edellinen ennätyspotti viime kesältä

Lottoarvontoja on suoritettu vuodesta 1971.

– Arvontoja on suoritettu tähän mennessä noin kaksi ja puoli tuhatta. Täysosumia on tullut runsaat 3 300. Tämä johtuu siitä, että aikojen saatossa arvonnat ovat vaihdelleet ja joissain arvonnoissa on saattanut olla useampikin täysosuma.