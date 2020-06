Loppuuko poikkeustila huomenna? – Apulaisprofessori arvioi: ”Poikkeusolojen päättäminen on käsillä”

Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiaisen mukaan poikkeusolojen jatkamisen perusteita on arvioitava hallitukselle annettujen tietojen perusteella.

– Kyllä me olemme hyvin lähellä sitä tilannetta, jossa poikkeusolojen päättäminen on käsillä.

Tukena tavallinen lainsäädäntö

– Valtaosa niistä toimenpiteistä, jotka ovat olleet tai ovat edelleen käytössä, on säädetty muilla perusteilla, kuin valmiuslakia soveltaen.

Rautiainen muistuttaa, että maaliskuun puolessa välissä käyttöön otetuista, erilaisista toimenpiteistä suurin osa on luonteeltaan suosituksia. Sen sijaan valmiuslaista on viime aikoina ollut käytössä enää vain vähän elementtejä.

– Toimenpiteitä on toteutettu myös aivan tavallisella lainsäädännöllä. Esimerkiksi tartuntatautilaki on ollut keskeinen työkalu.

Onko valmiuslaista ollut hyötyä?

Rautiainen uskoo, että valmiuslain käyttöönoton merkitys on ollut monella tapaa Suomelle henkinen. Valmiuslaista aktivoitiin esimerkiksi terveydenhoitohenkilöstön työvelvoitteen käyttöönottomahdollisuus, mutta siihen ei lopulta jouduttu turvautumaan.

– Siirtymällä valmiuslain soveltamiseen on varmaankin koettu, että meidän on otettava esimerkiksi sitä etäisyyttä muihin. Kiinnostava kysymys jatkoa ajatellen on se, olisiko nämä hyödyt voitu saada aikaan ilman, että sukellettiin sinne valmiuslain maailmaan.