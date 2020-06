Hallitus haluaa takaisin normaaliin – näin pääministeri Marin evästää juhannuksen viettoon: "Sukulaisia ja ystäviä voi hyvin tavata"

– Epidemiatilanne on onneksi parantunut. Tällä hetkellä yksi ihminen on tehohoidossa, reilut 20 ihmistä sairaanhoidossa ja myös tautitapaukset näyttäisivät oleva parempaan päin, pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi ennen neuvotteluja.

– On jotenkin huojentunut olo, että tilanne on niin hyvä kuin se on Suomessa. Ajattelin aamulla herätessäni, että toista se oli kolme kuukautta sitten, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoi.