Koskelan surmauhrin omaisille ja kiusaamisen vastaiseen taisteluun suunnattu kampanja keräsi pikavauhtia 20 000 euroa: "Ihmisillä on ollut aivan hirveä halu auttaa"

– Ihmisillä on ollut aivan hirveä halu auttaa. Monet halusivat muistaa uhrin vanhempia tai osoittaa empatiaansa jollakin tavalla. He haluavat myös katsoa samalla eteenpäin ja kerätä varoja, jotta jokin voisi konkreettisemmin muuttua, Saloranta sanoo.

Muutamassa päivässä kerättiin tuhansia

"Unelmani olisi kiusattujen oma verkkoalusta"

– Niidenkin vanhemmilla, joiden lapsilla on asiat hyvin, on vastuu yhteisön hyvinvoinnista, Saloranta toteaa.

Kampanja on saanut hyvää palautetta

– Tuntuu että pelkästään positiivista palaute on ollut. Ihmiset haluavat oikeasti auttaa ja siitä on tullut sydämellinen tunne. Olemme myös olleet aika häkeltyneitä siitä, miten suuri auttamisvoima suomalaisilla on, Saari jatkaa.

Keräys toimii valmiin alustan kautta

Tapaus herättää huolta myös nuorten keskuudessa

– Tässä huomataan, miten kylmää nuorten maailma saattaa olla. On vaarallista, jos tästä ei tehdä ennakkoesimerkkiä, koska joku saattaa ajatella, jos tästä pienillä tuomioilla selviää, että tällainen on ihan hyväksyttävää, Saloranta sanoo.

– He ovat laittaneet minulle viestiä, että heitä pelottaa se, että tällaista tapahtuu lähinaapurustossa. Olen jutellut somessa myös aivan ihanien nuorten kanssa. He muistuttavat minua siitä, että vaikka paljon on pahuutta, niin on myös paljon hyvyyttä.