Merivartiosto vauhdissa videolla: Näin noustaan liikkuvan laivan kyytiin

Vartiolaiva Turvan miehistö harjoitteli nopeaveneajoa laivan vierelle.

Suomenlahden merivartiosto julkaisi videon harjoituksesta, jossa vartiolaiva Turvan miehistö harjoitteli nopeaveneajoa liikkuvan aluksen kylkeen.

Harjoituksessa käytetään ponttonirakenteista NV-venettä. Kun vene on kyljessä kiinni, alukseen noustaan tikkaiden avulla.

Tällaisia tilanteita voi tulla eteen esimerkiksi, jos epäillään öljypäästöä ja näytteitä on otettava suoraan aluksesta.

Kauppa-aluksia ei kaikissa tapauksissa ole käytännöllistä käskeä pysähtymään näytettä varten, vaan se otetaan kiinni vauhdista.

Merivartioston apulaiskomentaja Ilja Iljin kuvailee toimintaa erityisosaamista vaativaksi, sillä keli voi olla toisinaan hyvin hankala.

– Siinä pitää osata käsitellä venettä tietyllä tavalla, jotta se voidaan ajaa turvallisesti laivan kylkeen kiinni, Iljin sanoo.

Merivartiosto harjoitteleekin tällaisia tehtäviä useita kertoja vuodessa, jotta tilanteet eivät pääse yllättämään.

