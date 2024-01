"Livessä on oma taikansa" – Tästä syystä suorat lähetykset vetävät edelleen miljoonia telkkarin ääreen

– Eli valtaosa katselusta tapahtuu juuri silloin, ja se on sitä yhteisöllisyyttä, minkä telkkari on itseasiassa aika hyvä välittämään.

Hullu maailman aika

– Se on totta, että livessä on oma taikansa, puhutaan "appointment tv":stä. Eli että se on pakko nähdä juuri silloin, koska huomenna se on mennyt ohi jo, ja kaikki tietävät, miten siinä kävi, Leppänen sanoo.