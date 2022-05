Manchester Unitedille tyly kylvetys – Valioliigan toinen putoaja varmistui

United on sarjataulukossa kuudentena ja Brighton yhdeksäntenä.

Chelsea ilmoitti myöhään perjantaina, että baseball-seura Los Angeles Dodgersin yhdysvaltalainen osaomistaja Todd Boehly on tehnyt lontoolaisseurasta 5,2 miljardin dollarin eli hieman alle viiden miljardin euron tarjouksen. Kauppa on enää liigan ja Britannian hallituksen hyväksyntää vailla.

Roy Hodgsonin valmentamalla Watfordilla on kautta jäljellä kolme ottelua, mutta sen ero viimeisellä säilyjän paikalla olevaan Leedsiin on jo 12 pistettä. Watford on sarjataulukossa viimeistä edeltävänä. Teemu Pukin edustaman Norwichin putoaminen varmistui jo aiemmin.