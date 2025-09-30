Diego Simeone on saanut yhden ottelun toimitsijakiellon. Atletico Madridin päävalmentaja on sen myötä ulkona tämäniltaisesta jalkapallon Mestarien liigan ottelusta Eintracht Frankfurtia vastaan.
Euroopan jalkapalloliitto Uefa asetti Diego Simeonen yhden ottelun pannaan "epäurheilijamaisesta käytöksestä", Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo.
Argentiinalaisluotsi riehui toissa viikolla sen jälkeen, kun Virgin van Dijk oli puskenut kotijoukkue Liverpoolin 3–2-voittomaalin Atletico Madridia vastaan Mestarien liiga -matsin lisäajalla.
Simeone rähisi Liverpoolin kannattajien suuntaan. Järjestyksenvalvojat tulivat väliin, minkä jälkeen tulisieluinena tunnettu valmentaja yritti vielä rynnätä kannattajia päin.
Protestointiaan jatkanut Simeone passitettiin punaisella kortilla ulos.
Lehdistötilaisuudessa luotsi sanoi katuvansa toimiaan, mutta paheksui myös Liverpool-kannattajilta "koko ottelun ajan tulleita loukkauksia".
Liverpool sai 4 000 euron sakot katsojien tekemästä esineiden heittelyistä.
Atletico Madrid pelaa tänään kotonaan Eintracht Frankfurtia vastaan ilman Simeonea penkin päässä. Liverpool puolestaan kohtaa vieraissa turkkilaisen Galatasarayn. Kumpikin Mestarien liiga -ottelu alkaa Suomen aikaa kello 22.