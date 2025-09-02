Liverpool koki yllättävän siirtotakaiskun – teki silti ennätyksellisen 144 miljoonan euron liikkeen

Valioliigan hallitseva mestari Liverpool oli isosti esillä Euroopan siirtoikkunan sulkeutumisen yhteydessä.
Useat brittimediat ehtivät jo uutisoida Suomen aikaan maanantai-iltapäivänä siitä, miten Englannin maajoukkuepuolustaja Marc Guehi siirtyisi Crystal Palacen riveistä Liverpooliin. Kuviossa koettiin kuitenkin yllätyskäänne.
Jalkapallon siirtotoimittaja Fabrizio Romano kertoi myöhään illalla, että kyseinen diili on ”kaatunut”.
Syynä oli se, että Palace ei onnistunut värväämään Brightonin topparia Igor Juliota.
Muun muassa Sky Sportsin mukaan Palace ja Liverpool olivat jo päässeet sopuun Guehin 35 miljoonan punnan eli 40,5 miljoonan euron siirrosta. Diili kuitenkin mureni, kun Palace ei onnistunut hankkimaan Guehille korvaajaa.
Marc Guehi.IMAGO/Sportimage/ All Over Press
Liverpool teki kuitenkin maanantaina yhden merkittävän liikkeen. Se tiedotti myöhään maanantaina ruotsalaishyökkääjän Alexander Isakin hankinnasta.
Liverpool värväsi Isakin ennätyshinnalla Valioliiga-seura Newcastlesta. Siirtosumma oli lopulta peräti 125 miljoonaa puntaa eli 144,6 miljoonaa euroa.
Kyseinen summa on suurin, mitä Valioliigassa on maksettu yhdestä pelaajasta.
Isak, 25, ehti olla kuukausien ajan kovien siirtohuhujen kohteena. Isak teki kesällä Newcastlelle rajun tempun, kun hän kieltäytyi liittymästä seuran harjoitteluvahvuuteen ajaakseen siirtoa eteenpäin.
Lopulta yhteisymmärrys löytyi ja Isak vaihtaa hallitsevien Valioliiga-mestarien riveihin.
Liverpool teki tänä kesänä hankintoja aivan käsittämättömällä summalla, peräti 483,68 miljoonalla eurolla.
Se myös myi pelaajia 219,5 miljoonalla eurolla.