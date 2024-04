Liverpool ampaisi takaisin sarjakärkeen – Manchester United suli käsittämättömällä tavalla Chelsean vieraana

Liverpoolin hyökkääjä Gakpo sanoi BBC:n haastattelussa ottelun jälkeen, että kärsivällisyys on joukkueelle tärkein asia. Joukkueen oma maali olisi Gakpon mukaan voinut aiheuttaa turhautumista, mutta hänen mukaansa Liverpoolilla on niin paljon luottamusta tekemiseensä, että se pystyy pysymään rauhallisena.

Liverpool pudotti sarjan kärjestä Arsenalin. Liverpoolilla on nyt pisteitä 70 ja Arsenalilla 68. Kummatkin joukkueet ovat pelanneet 30 ottelua. Kolmantena aivan kaksikon kannoilla on Manchester City, jolla on pisteitä samasta ottelumäärästä 67.