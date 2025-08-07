Valioliigajätille painajainen – tähtipelaajalla paha loukkaantuminen

Valioliigaseura Tottenhamin tähtipelaaja James Maddison joutuu polvileikkaukseen.
Keskikenttäpelaajan polven ristiside vaurioitui pahasti harjoitusottelussa Newcastlea vastaan, ja hän joutuu polvileikkaukseen sen johdosta. 28-vuotias Maddison on näillä näkymin poissa Tottenhamin vahvuudesta monta kuukautta.
Tottenhamin päävalmentaja Thomas Frank vahvisti BBC:lle, että Maddison loukkasi saman polven, jonka vamman takia hän oli sivussa Eurooppa-liigan finaalista toukokuussa.
Leicesteristä pari vuotta sitten Lontooseen siirtynyt Maddison tehtaili viime kaudella 12 maalia 45 ottelussa Tottenhamin paidassa. Hän on pelannut Englannin maajoukkuepaidassa seitsemän ottelua.
Tottenhamille Maddisonin loukkaantuminen on iso takaisku, sillä joukkue menetti supertähtensä Heung-Min Sonin Pohjois-Amerikan MLS-liigaan.