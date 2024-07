Suora lähetys: Eteneekö käännytyslaki eduskunnan äänestykseen?

Kyse on niin sanotusta poikkeuslaista, jolla voitaisiin keskeyttää väliaikaisesti turvapaikkahakemusten vastaanottaminen itärajalla. Laki on ristiriidassa perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden kanssa, minkä vuoksi se säädettäisiin poikkeuslakina, jonka taakse tarvitaan eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistön.

Äänestyksessä on tulossa erittäin tiukka, sillä ainakin vihreät ja vasemmistoliitto ovat sanoneet vastustavansa lakia, ja ryhmillä on yhteensä 24 kansanedustajaa. Lisäksi SDP:ssä on kriittisesti lakiin suhtautuvia edustavia, ja myös RKP:n Eva Biaudet on sanonut vastustavansa lakia.