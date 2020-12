"Sairaalahoidon tarve kiistatta yli kevään" – STM ja THL kertoivat uusimmat tiedot Suomen epidemiatilanteesta ja koronarokotteesta

10.46: Tiedotustilaisuus on päättynyt.

10.42: Uusi-Suomi kysyy, onko mahdollista, että ensimmäinen rokote-erä on hyvin pieni, vain muutamia tuhansia? "Se on hyvin mahdollista. Mielestäni on tärkeämpää tietää, kuinka paljon saamme rokotteita tammikuussa", STM:n Kumpulainen toteaa.

10.40: MTV kysyy ovatko koronakaranteenit pitäneet? "Meillä ei ole systemaattista tiedonlähdettä, miten hyvin ihmiset pysyvät karanteenissa. En kuitenkaan usko, että laajamittaista karanteenimääräyksen rikkomista ja siitä seuraavia tartuntaketjuja tapahtuisi", Puumalainen keroo.

10.38: STT kysyy aloitetaanko rokotukset kaikissa sairaanhoitopiireissä samaan aikaan? STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sanoo, että kaikki riippuu ensimmäisen rokote-erän koosta. "Ihan pientä erää ei voi jakaa joka puolelle".

10.33: "Uskoisin, että joulu on varsin rauhallinen. Olen huolissani kahdesta asiasta. Toinen on joulua edeltävä lahjojen ostaminen, sillä siinä syntyy paljon kontakteja. Kannattaa välttää ruuhkia mahdollisimman tehokkaasti. Toinen huolenaihe on uusivuosi eli silloinkin pitäisi malttaa mielemme ja pyrkiä juhlimaan vuoden vaihtumista kotioloissa ja jättää sekä ilotulitusten järjestäminen että julkinen juhliminen pois", Puumalainen vastaa Helsingin Sanomien kysymykseen.

10.32: Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan valmiuslain käyttöönottoon ei ole edellytyksiä, vaikka HUS sitä eilen toivoikin. Asiasta kysyi Uusi-Suomi.

10.29: Rokotteen turvallisuutta seurataan myös myyntiluvan myöntämisen jälkeen, Helle kertoo.

10.28: Fimea yksikön päällikkö Marjo-Riitta Helle koronarokkeet käyttöönotosta: Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa "ei ole arvioitu ihan loppuun asioita", sillä niissä on sovellettu "niin sanottuja hätätilan poikkeuslupia" tautitilanteeseen vedoten. Tämä osaltaan selittää sitä, miksi rokote on jo käytössä Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa, mutta ei EU-alueella.

10.20: "Ohjeistukset on vakavasti tarkoitettu noudatettaviksi", Voipio-Pulkki painottaa. Hänen mukaansa on kuitenkin hienoa, että yhä isompi osa tartunnoista löydetään karanteenissa olevilta.

10.20: "Sairaalahoidon tarve on lähes kaksinkertaistunut viikon aikana". Sairaalahoidon tarve kasvaa edelleen jollei tartuntojen kasvun määrää saada käännettyä jyrkempään laskuun, Voipio-Pulkki muistuttaa.

10.18: Epidemian kiihtyvä kasvu on taittunut, Voipio-Pulkki toteaa.

10.18: Teho-osastohoidon tarve on edelleen kasvussa, Voipio-Pulkki sanoo.

10.16: Voipio-Pulkki: "Sairaalahoidon tarve kiistatta yli kevään".

10.14: STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki: "Varsinais-Suomessa on kohtalaisen vaikea tilanne", mutta sairaanhoitopiirikohtaiset ilmaantuvuudet ovat pääsääntöisesti "rohkaisevan suuntaisia".

10.12: Puumalainen käy läpi suurien kaupunkien tilannetta. Ilmaantuvuus on kaikkialla samankaltainen. "Kesä oli rauhallinen ja sen jälkeen on menty ylämäkeä". Leviämisvaiheessa on kuusi aluetta. Tässä ei ole viikon aikana muutoksia tapahtunut.

10.11: "Karanteeniin määrättiin viime viikolla yli 12 000 henkilöä", Puumalainen toteaa.

10.10: "Kuolleisuutta nostaa hoivakotien tartunnat", Puumalainen sanoo.

10.08: Puumalainen kertoo, että koronaan sairastuneiden keski-ikä on nousussa ja näin ollen myös sairaalahoidon tarve on kasvussa.

10.07: "Luvuissa nähdään viikonloppuilmiö: Viikonloppuisin testeihin ei ilmoittauduta samalla tavalla kuin arkipäivisin", Puumalainen sanoo.

10.03: THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen: "Eurooppa hohkaa edelleen punaisena. EU-maissa on todettu puolisenmiljoonaa kuolemantapausta. Ilmaantuvuus on joissain EU-maissa laskenut, mutta tämä ei johdu epidemian lieventymisestä, vaan maiden toteuttamista erittäin tiukoista rajoitustoimenpiteistä."

STM:n ja THL:n tilannekatsauksessa käsitellään vallitsevaa koronavirustilannetta niin Suomessa kuin maailmallakin. Lisäksi kuullaan katsaus koronarokotetilanteesta ja myyntilupamenettelystä. Viikko ennen joulua luvassa lienee myös tietoa, miten pyhiä kuuluu vallitsevassa tilanteessa viettää.

MTV Uutiset seuraa tilannekatsausta suorana lähetyksenä.

Tilannekatsauksessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja osastopäällikkö Tuija Kumpulainen STM:stä, ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:sta sekä yksikön päällikkö Marjo-Riitta Helle lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta.

Marin: Tautitilanne on "veitsenterällä"

Hallitus kokoontui eilen neuvottelemaan koronavirustilanteesta ja valmiuslain käyttöönoton mahdollisuudesta. Pääministeri Sanna Marinin mukaan Suomen tautitilanne on tasaantunut, mutta se on yhä "veitsenterällä".

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen puolestaan sanoi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa olevansa huolissaan koronatilanteen kehittymisestä joulunpyhinä. Tuominen sanoi, että hoitajien lomien perumiset voivat olla mahdollisia, jos tilanne menee huonompaan suuntaan.

HUS pitää valmiuslain käyttöönottoa tarpeellisena tautitilanteen epävarmuuden vuoksi. Pääministeri Marinin mukaan valmiuslaki ei ole varatyökalu hoitohenkilökunnan työvuorojen järjestämiseksi, vaan vasta viimesijainen keino.