STM:n strategiapomon paikalle tunkua – mukana monia tunnettuja kulttuurialan nimiä: "Haen tätä tehtävää, koska Suomen pandemianhoidosta puuttuu nyt täysin strategia ja johtajuus"

Tapahtuma- ja teatterialalla on ilmeisesti tultu siihen tulokseen, että jos asiallinen viestintä ja tyylikkäät mielenilmaukset eivät auta, on lupa siirtyä keljuiluun. Käynnissä on parhaillaan tällainen kampanja, jossa alan ihmiset hakevat sosiaali- ja terveysministeriössä avoinna olevaa strategiajohtajan paikkaa.