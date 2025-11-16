MTV Uutiset Live haastatteli pudonneen parin heti suoran lähetyksen päätyttyä.
Tanssii Tähtien Kanssa -semifinaalin päätteeksi yksi pari joutui jälleen jättämään kisan. Kun tuomaripisteet laskettiin yhteen ja päälle lisättiin katsojien äänet, jäi yksi tanssipari pisteissä viimeiseksi ja putosi pois kilpailusta.
Tällä kertaa kotimatkalle kisasta joutuivat Kristiina Mäkelä ja Sami Helenius.
Pudonneen parin ensitunnelmat nähtiin suorana lähetyksenä MTV Katsomosta ja tämän artikkelin yllä olevalta videolta.