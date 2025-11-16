Tanssii Tähtien Kanssa -semifinaalin päätteeksi yksi pari joutui jälleen jättämään kisan. Kun tuomaripisteet laskettiin yhteen ja päälle lisättiin katsojien äänet, jäi yksi tanssipari pisteissä viimeiseksi ja putosi pois kilpailusta.

– Tottakai toiveet oli finaaliin. Mutta me vähän tiedettiin, että meillä tulee olemaan aika haastava viikko, kun kaksi lattaria ja ne ei ole niitä vahvuuksia. Sitten kävi se pahin mahdollinen. Että vähän mokaat ekassa, hän kertaa.