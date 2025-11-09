MTV Uutiset Live haastatteli pudonneen parin heti suoran lähetyksen päätyttyä.

Tanssii Tähtien Kanssa -putoajat selvisivät jälleen 9. marraskuuta suoran lähetyksen pääteeksi. Kun tuomaripisteet laskettiin yhteen ja päälle llisättiin katsojien äänet, jäi jäi yksi tanssipari pisteissä viimeiseksi ja putosi pois kilpailusta.

Tällä kertaa kotimatkalle lähtivät Minna Kuukka ja Mikko Ahti.

Pudonneen parin ensitunnelmat nähtiin suorana lähetyksenä MTV Katsomosta ja tämän artikkelin yllä olevalta videolta.